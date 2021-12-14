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12:40, 14 декабря 2021 года

В Орле вспоминают священномученика Серафима и преподобноисповедника Сергия

Митрополит Орловский и Болховский Тихон провёл праздничную литургию в Свято-Троицком храме Орловской православной гимназии во имя священномученика Кукши, а также поздравил духовника учебного заведения – протоиерея Николая Евдокимова. 27 лет назад он был рукоположен.


Русский аристократ, блестящий гвардейский офицер, а ещё строгий архиерей – таким в истории православной церкви запомнился священномученик Серафим, в миру – Леонид Михайлович Чичагов. В начале 1900-х он возглавлял Орловскую кафедру. Преподобноисповедника Сергия (Сребрянского) на Орловщине тоже почитают с особенным трепетом. В начале XX века батюшка служил священником в Орловской епархии
Тихон, митрополит Орловский и Болховский: «Он участвовал в русско-японской войне 1905 года, будучи священником. Награжден орденами и медалями, как и митрополит Серафим Чичагов».
В православной гимназии день этот всегда торжественный. Педагоги уверены – именно священномученик Серафим и преподобноисповедник Сергий подарили им духовного наставника. Ровно 27 лет назад сейчас уже протоиерей Николай Евдокимов был рукоположен.

Духовник для гимназии не просто учитель и наставник – это друг, который поможет и даст совет. Ребята в отце Николае души не чают – говорят, может и строгость проявить, и улыбкой своей без слов поднять настроение.

А потому тогда, больше четверти века назад, выпускник мединститута Николай Евдокимов, получив диплом хирурга, понял, что больше хочет лечить человеческие души и принял решение стать священником.
Николай Евдокимов, протоиерей, духовник Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши: «Наши небесные покровители не оставляют нас. Своей молитвой они усердно молятся о нас, чтобы мы здесь двигались за Христом, взирая на его подвиг и неся Крест с радостью».



Юлия Опанасюк
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