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13:15, 14 декабря 2021 года Накануне жертвами COVID-19 стали 6 орловцев В регионе зафиксировано 243 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 243 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 67 032).



Накануне выписано 427 орловцев (всего – 55 375), умерло 6 человек – 1 385 всего.





Артём Ежаков



