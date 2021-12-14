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13:45, 14 декабря 2021 года

Орловский пенсионер отдал лже-банкирам порядка миллиона рублей накоплений

Мошенники «обрабатывали» мужчину в течение трёх дней.


В Орловском районе расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 70-летнего пенсионера. Мужчину обманули «банкиры» по классической для себя схеме, – сообщает сайт областного УМВД.

Позвонившие злоумышленники заявили пенсионеру с предупреждением, что некто пытается обналичить его накопления. Затем разговор переключили на лже-работника Центробанка. По его совету мужчина снял около миллиона рублей и через приложение перевёл их на указанные реквизиты, ошибочно рассуждая, что деньги вернутся. Вошедшие во вкус мошенники позвонили на следующий день и нацелились на средства супруги вчерашней жертвы. Орловец поверил снова, а затем попался на крючок в третий раз – его убедили, что некто пытается оформить на него кредит и вынудили в качестве противодействия мнимым преступникам взять сначала один, а затем второй заем. Глаза мужчине раскрыли в очередном банке – там ему отказали в кредите и предупредили, что он может быть жертвой мошенников.


Артём Ежаков
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