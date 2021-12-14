Главная » Новости



15:30, 14 декабря 2021 года В Орле открылась мемориальная выставка работ Заслуженного художника России Николая Силаева В этом году знаменитый мастер отметил бы свой семидесятый день рождения.





В июне прошлого года не стало Заслуженного художника России Николая Силаева. Ко дню рождения мастера, которому в этом году исполнилось бы 70 лет, в областном выставочном центре разместили большое число его работ. Картины предоставила семья художника, коллекционеры и музеи.



Силаева помнят очень глубоким, светлым и самобытным мастером. Дань таланту художника отдавали не только коллеги. Сегодня его картины представлены в музейных экспозициях 20 стран.



В его работах – тихие пейзажи, родные просторы, от которых захватывает дух. Кроме того, Силаев был прекрасным графиком и мастером офорта. В последние годы он очень сожалел, что эта разновидность гравюры на металле практически ушла.



Даже борясь с болезнью, Силаев продолжал творить, регулярно появляясь в мастерской.



Выставка работает до 9 января. Посетителям доступны 225 картин знаменитого автора.





Эва Стасюлевич



