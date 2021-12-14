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15:30, 14 декабря 2021 года

В Орле открылась мемориальная выставка работ Заслуженного художника России Николая Силаева

В этом году знаменитый мастер отметил бы свой семидесятый день рождения.


В июне прошлого года не стало Заслуженного художника России Николая Силаева. Ко дню рождения мастера, которому в этом году исполнилось бы 70 лет, в областном выставочном центре разместили большое число его работ. Картины предоставила семья художника, коллекционеры и музеи.

Силаева помнят очень глубоким, светлым и самобытным мастером. Дань таланту художника отдавали не только коллеги. Сегодня его картины представлены в музейных экспозициях 20 стран.

В его работах – тихие пейзажи, родные просторы, от которых захватывает дух. Кроме того, Силаев был прекрасным графиком и мастером офорта. В последние годы он очень сожалел, что эта разновидность гравюры на металле практически ушла.

Даже борясь с болезнью, Силаев продолжал творить, регулярно появляясь в мастерской.

Выставка работает до 9 января. Посетителям доступны 225 картин знаменитого автора.


Эва Стасюлевич
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