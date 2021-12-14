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15:40, 14 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина стала первым в стране регионом, который опробовал свою систему выдачи QR-кодов по высокому уровню антител.



- Орёл готовится к Новому году. Преобразится и главная ёлка областной столицы. Любители активного отдыха также найдут себе занятие.



- Живопись, графика и офорт. К 70-летию заслуженного художника России Николая Силаева в Орле открылась выставка его работ.



- Орловский спорткомплекс «Победа» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.



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Вести-Орёл



