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16:00, 14 декабря 2021 года В Болхове с нерадивого отца взыскали 750 тысяч рублей в пользу его дочерей Права несовершеннолетних помогли восстановить судебные приставы.





Болховским отделением УФССП России по Орловской области с нерадивого отца в пользу трёх его дочерей взыскано 750 тысяч рублей алиментов. Решением суда он был обязан отдавать половину своих доходов ежемесячно, но пренебрёг этой обязанностью.



Вся сумма была выплачена мужчиной благодаря мерам воздействия: аресту текущих счетов и принудительным удержанием части зарплаты. За тем, чтобы ситуация не повторилась, следят приставы.





Артём Ежаков



