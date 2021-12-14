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16:34, 14 декабря 2021 года В 2022 году в Орловской филармонии может появиться виртуальный концертный зал О планах обновления региональных культурных учреждений рассказала глава профильного управления Наталья Георгиева.





Виртуальный концертный зал в Орловской государственной филармонии может появиться уже в следующем году. Грант в миллион рублей на реализацию проекта выделен. Об этом рассказала начальник управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева во время брифинга для СМИ.



План работ по нацпроекту «Культура» на наступающий год определен: это ремонт домов культуры, расположеных в Ливенском, Залегощенском и Верховском районах. На это планируют потратить свыше 13 миллионов рублей. Создание проектно-сметной документации на ремонт библиотеки имени Бунина в Орле обойдется в 17,5 миллиона. Будут обновлены Мценский и Ливенский краеведческий музеи, а также созданы шесть автоклубов.

Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «В 2022 году в Орле будет создана ещё одна модельная библиотека в Орле, но уже поступают заявки для участия и в дополнительном отборе, и на 2023 год». Говоря о делах ближайших недель, Георгиева напомнила – хороводов у новогодней ёлки в этом году не будет.





Артём Ежаков



