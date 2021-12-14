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17:15, 14 декабря 2021 года На этой неделе в Орле нарядят все главные новогодние ёлки Тогда же на них засияют огни.





В Орле на этой неделе засияют огнями семь главных новогодних ёлок – именно столько их будет в эти праздники. Каждый район получит минимум по одному дереву. Они появятся на площадях Ленина, Маршала Жукова, Содружества и Мира, на Ленинском мосту, у Орловского городского центра культуры и в парке Победы.



Свои ёлки «вырастут» в Детском и Городском парках, у КДЦ «Металлург» и возле территориальных управлений мэрии Орла, – сообщает сайт мэрии Орла





Артём Ежаков



