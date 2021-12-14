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18:15, 14 декабря 2021 года

В Орле СК заинтересовался невыплатой зарплаты на заводе «Флакс»

Правоохранители проводят доследственную проверку.


В Орле проводится доследственная проверка по факту невыплаты заработной платы на орловском заводе «Флакс». Правоохранители изучат действия или бездействие сотрудников, ответственных за оплату труда. Также принимаются меры по восстановлению нарушенных прав работников предприятия, – заявили в областном СУ СК.
«В ООО «Орловский завод «Флакс» была выявлена задолженность по заработной плате за вторую половину сентября 2021 года и в виде окончательного расчёта за октябрь 2021 года перед 24 работниками на общую сумму в 1 млн 156,8 тыс. рублей. В настоящее время погашена задолженность за сентябрь 2021 года на общую сумму 431,9 тыс. рублей перед 23 работниками», – заявили в региональном управлении Роструда.



Артём Ежаков
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