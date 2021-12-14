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17:45, 14 декабря 2021 года В Орле на стыке ул. Ленина и одноимённой площади запретят проезд автомобилей Неудобства для водителей будут временными и продлятся с 18 декабря по 15 января.





В Орле с 18 декабря по 15 января запретят проезд по ул. Ленина. Знаки установят на пересечении с ул. Максима Горького (в районе Главпочтамта) и в районе пешеходного перехода по ул. Пролетарская гора, около гостиницы «Салют». К гостинице «Салют» можно будет подъехать по Пролетарской горе. Стоянка на указанном участке также не запрещается. Об этом сообщает мэрия.



Неудобства автомобилистов обусловлены безопасностью пешеходов. На подходе к площади Ленина появились арки. Они будут служить живым коридором к главной точке новогодних торжеств в областной столице.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



