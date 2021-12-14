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19:30, 14 декабря 2021 года

В Орловской области тесты для получения региональных QR-кодов сдали более 1 200 орловцев

Наш регион стал первым и единственным в стране, который ввел систему QR-кодов за высокий уровень антител. Теперь эту инициативу рассматривают на федеральном уровне.


Анализ на антитела к СOVID-19 - это исследование крови. QR-код пациент получает после определения количества антител. Именно они выполняют функцию защиты организма от инфекции. Уровень антител - 500 BAU/мл был определен пока только для Орловской области на региональном штабе и утвержден приказом департамента здравоохранения.

Тем, кто решит сдать анализ на антитела, необходимо сначала получить направление.

Анализ крови на определение антител лучше сдавать утром и натощак. При этом лучше не раньше, чем через месяц после заболевания. К слову, титр нужных антител может расти еще несколько месяцев после болезни. Анализ на них к коронавирусу не входит в систему госгарантий и выполняется только платно. Однако четверть сдавших его уже получили QR-коды.


Елена Литинская
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