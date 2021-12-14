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18:40, 14 декабря 2021 года История орловского спортивного долгостроя завершилась «Победой» Здание, расположенное на территории стадиона имени Ленина, начали строить в XX веке. Мало кто верил, что стройка завершится.





В последнем десятилетии XX века параллельно с реконструкцией стадиона Ленина приводили в порядок здание бассейна. Также строились крытые теннисные корты. Городок спорта в центре Орла планировался максимально наполненным.

Алексей Куницын, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области (2006-2009) гг: «В 90-х годах был председателем горисполкома Васильковский Александр Ефремович, он был большой любитель тенниса. Было принято решение построить крытые теннисные корты. Была проведена работа и в 1994-м первая очередь была введена в эксплуатацию». В конце 90-х работы забуксовали. Здание теннисных кортов несколько раз меняло предназначение. Говорили даже, что его могли передать профессиональному футбольному клубу «Орел» для создания гостиницы. Со временем здание пришло в запустение. Спустя два десятилетия сюда вернулись строители и работы вновь закипели.



Новый объект включает в себя универсальный спортивный зал площадью 52 на 36 метров с трибунами на 300 мест, разделённый на три части. В нем созданы условия для мини-футбола, волейбола, бадминтона, большого тенниса, спортивной акробатики и художественной гимнастики.В административной пристройке разместится спортивная школа олимпийского резерва «Русичи», конференц-зал и два зала для аэробики.





Анастасия Дорохова



