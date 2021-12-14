Главная » Новости



19:00, 14 декабря 2021 года Орловцев призвали выбрать удобное время для запуска новогоднего салюта Его запустят из двух точек.





Мэр Орла Юрий Парахин предложил орловцам выбрать удобное время для запуска новогодних салютов. Они будут организованы в районе площади Ленина и КДЦ «Металлург». Обычно залпы дают в два часа ночи, но теперь можно выбрать альтернативу – полночь или час ночи. Отдать голос можно на странице Юрия Парахина в «ВКонтакте».





Артём Ежаков



