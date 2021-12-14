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19:30, 14 декабря 2021 года Власти и правоохранители посетили проблемный детсад № 1 в Мценске Ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на состояние дошкольного учреждения.





Ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на состояние дошкольного учреждения.



Прокурор Орловской области Владислав Малкин, глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, и.о. начальника территориального ГУ МЧС России Сергей Гладков, а также и.о. руководителя орловского департамента образования Алексей Карлов посетили проблемный детсад № 1 в Мценске.

«Установлено, что в детском учреждении не обеспечена должная охрана, не в полном объеме соблюдаются требования законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования. Имеются замечания по содержанию помещений учреждения, протекает крыша одного из помещений. Не соблюдены требования по содержанию детской площадки и игрового оборудования на ней», – сообщает сайт областной прокуратуры. По всем вопросам прокурором области назначены проверки и даны поручения. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Владислав Малкин держит ситуацию на личном контроле. О ней также будет доложено губернатору Андрею Клычкову.



Ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на состояние дошкольного учреждения.





Артём Ежаков



