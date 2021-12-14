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18:55, 14 декабря 2021 года

Орловец мечтал пострелять по людям, но был вовремя остановлен

В Орле по статье «приготовление к убийству» приговорен к 6,5 годам заключения местный житель. Региональное УФСБ с помощью слаженной и оперативной работы, быстро вышли на след преступника.


Житель Орловской области в 2019 году собрал соучастников, начал активно готовится к преступлению. Свои намерения преступник неоднократно высказывал в переписке со знакомыми в социальных сетях, обсуждая даже способы массового убийства. Это и остановит его злой умысел. Основными доказательствами стали показания его знакомых, а так же протоколы осмотра местности, где обвиняемый проводил тренировочные занятия и протоколы обыска, где среди прочих предметов было обнаружено оружие.

Как выяснило следствие объектом должно было стать кафе быстрого питания на одной из площадей города.Суд подтвердил все обвинения и назначил приговор – шесть с половиной лет лишения свободы строгого режима.

Всеволод Трифонов при содействии УФСБ России по Орловской области



Всеволод Трифонов
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