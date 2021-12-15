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7:01, 15 декабря 2021 года
Представители орловского студенчества вышли в финал премии «Студент года – 2021»Лучших будут определять с 13 по 20 декабря.
Шесть представителей от Орловской области вышли в финал Российской национальной премии «Студент года – 2021». За это право боролись более 8 000 претендентов из 75 регионов страны. От Орловщины выступят:
• Александр Лансберг, ОГАУ: номинация «Интеллект года»;
• Ярослава Дашкевич, ОГУ: номинация «Общественник года»;
• Максим Бойко, ОГУ: номинация «Спортсмен года»;
• Алиса Жутаева, ОГУ: номинация «Творческая личность года»;
• Студенческий поисковый отряд «Ермолов» ОГУ: номинация «Патриотическое объединение года»;
• Студенческая медиа-служба ОГУ: номинация «Студенческое медиа года».
Выбирать лучших будут с 13 по 20 декабря. Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков