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7:01, 15 декабря 2021 года Представители орловского студенчества вышли в финал премии «Студент года – 2021» Лучших будут определять с 13 по 20 декабря.





Шесть представителей от Орловской области вышли в финал Российской национальной премии «Студент года – 2021». За это право боролись более 8 000 претендентов из 75 регионов страны. От Орловщины выступят:



• Александр Лансберг, ОГАУ: номинация «Интеллект года»;

• Ярослава Дашкевич, ОГУ: номинация «Общественник года»;

• Максим Бойко, ОГУ: номинация «Спортсмен года»;

• Алиса Жутаева, ОГУ: номинация «Творческая личность года»;

• Студенческий поисковый отряд «Ермолов» ОГУ: номинация «Патриотическое объединение года»;

• Студенческая медиа-служба ОГУ: номинация «Студенческое медиа года».



Выбирать лучших будут с 13 по 20 декабря. Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



