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8:04, 15 декабря 2021 года Орловщина получила более 90 миллионов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями Эти деньги позволили заключить соглашения на поставку 53 единиц профильного медоборудования.





Орловская область получила из федерального бюджета 92,9 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Как сообщает сайт регионального правительства, для обновления и комплектации региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений заключено 25 соглашений на поставку 53 единиц профильного медоборудования на общую сумму в 92,4 миллиона рублей.





Артём Ежаков



