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9:05, 15 декабря 2021 года Сегодня в Орле начинается работа ёлочных базаров В городе доступно 11 торговых точек. Также символ нового года можно купить вблизи ТЦ.





С 15 декабря в Орле открываются ёлочные базары. В городе доступно 11 торговых точек. Купить символ нового года здесь можно до 31 декабря. Они расположены по адресам:



• пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

• ул. Пушкина в районе дома № 20;

• пл. Комсомольская в районе дома № 77;

• ул. Комсомольская, напротив дома № 78б;

• ул. Комсомольская, в районе дома № 242;

• ул. Комсомольская в районе дома № 356;

• ул. Комсомольская в районе дома № 384;

• площадь Маршала Жукова;

• ул. Октябрьская в районе дома № 60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;

• ул. 8 Марта в районе дома № 19;

• ул. Октябрьская в районе дома № 120.



Торговля зелёными деревьями также организована вблизи крупных торговых центров.





Артём Ежаков



