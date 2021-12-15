Сегодня в Орле начинается работа ёлочных базаров

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9:05, 15 декабря 2021 года
Сегодня в Орле начинается работа ёлочных базаровВ городе доступно 11 торговых точек. Также символ нового года можно купить вблизи ТЦ.
С 15 декабря в Орле открываются ёлочные базары. В городе доступно 11 торговых точек. Купить символ нового года здесь можно до 31 декабря. Они расположены по адресам:
• пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
• ул. Пушкина в районе дома № 20;
• пл. Комсомольская в районе дома № 77;
• ул. Комсомольская, напротив дома № 78б;
• ул. Комсомольская, в районе дома № 242;
• ул. Комсомольская в районе дома № 356;
• ул. Комсомольская в районе дома № 384;
• площадь Маршала Жукова;
• ул. Октябрьская в районе дома № 60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;
• ул. 8 Марта в районе дома № 19;
• ул. Октябрьская в районе дома № 120.
Торговля зелёными деревьями также организована вблизи крупных торговых центров.
Артём Ежаков