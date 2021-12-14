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21:24, 14 декабря 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Выпить кофе - под огнестрельным огнем. Несостоявшийся террорист проведет за решеткой 6,5 лет.

- Наш регион стал первым в России где обращают внимание на антитела. Каждый четвертый получает код.

- Двери к "Победе" - открыты. Новый спорткомплекс получил разрешение на работу. К этому он шел 3 десятка лет.

- Шаг за сигнальную ленту. Памятник регионального значения получит деньги на проект.

- "Большая перемена" для школьников. Сегодня победители всероссийского конкурса делились с губернатором планами на будущее.


Вести-Орёл
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