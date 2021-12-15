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9:39, 15 декабря 2021 года Сегодня губернатор Орловской области выступит с инвестпосланием Андрей Клычков расскажет о социально-экономическом развитии региона в условиях пандемии, инвестиционной политике, реализации национальных проектов, итогах уходящего года и планах на 2022-й.





Сегодня в 12:00 начнётся прямая трансляция инвестпослания губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Он расскажет о социально-экономическом развитии региона в условиях пандемии, инвестиционной политике, реализации национальных проектов, итогах уходящего года и планах на 2022-й.



Трансляция пройдет на площадках «Первого областного» – телеканале, сайте, сообществе в «ВКонтакте» и YouTube-канале. Также посмотреть обращение главы региона можно на сайте телеканала ОТР (Общественное телевидение России).





Артём Ежаков



