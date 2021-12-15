Орловскому инспектору Гостехнадзора грозит от 3 до 8 лет тюрьмы за взяточничество

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10:00, 15 декабря 2021 года
Орловскому инспектору Гостехнадзора грозит от 3 до 8 лет тюрьмы за взяточничествоМатериалы уголовного дела и гособвинение уже легли на стол судьи.
В Советском районном суде начинают рассмотрение уголовного дела по трём эпизодам получения взятки 37-летним инспектором отдела регионального надзора департамента надзорной и контрольной деятельности.
Из материалов дела следует, что в ноябре прошлого года мужчина через посредника получил от трёх граждан 52,5 тыс. рублей в обмен на фиктивную сдачу водительского экзамена, – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры.
Обвиняемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Артём Ежаков