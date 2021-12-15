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10:00, 15 декабря 2021 года Орловскому инспектору Гостехнадзора грозит от 3 до 8 лет тюрьмы за взяточничество Материалы уголовного дела и гособвинение уже легли на стол судьи.





В Советском районном суде начинают рассмотрение уголовного дела по трём эпизодам получения взятки 37-летним инспектором отдела регионального надзора департамента надзорной и контрольной деятельности.



Из материалов дела следует, что в ноябре прошлого года мужчина через посредника получил от трёх граждан 52,5 тыс. рублей в обмен на фиктивную сдачу водительского экзамена, – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры.



Обвиняемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



