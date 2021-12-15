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10:45, 15 декабря 2021 года В Новосиле в пожаре погиб молодой мужчина Жилой дом на ул. Свободы загорелся накануне вечером.





14 декабря в десятом часу вечера на ул. Свободы в Новосиле загорелся трёхквартирный жилой дом. Пламя охватило одно из помещений и грозило перекинуться на остальные, однако огнеборцам из 28 ПСЧ удалось сдержать распространение стихии.



Внутри сотрудники МЧС обнаружили тело 33-летнего мужчины. В пострадавшей квартире выгорели кухня и коридор, частично уничтожена веранда. В причинах случившегося разбираются специалисты.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 11 раз, из них 3 выезда пришлись на ликвидацию возгораний и 8 – на различные происшествия и помощь населению.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



