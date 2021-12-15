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10:59, 15 декабря 2021 года Под Болховом нетрезвый водитель без прав покалечил себя и пассажирку Инцидент произошёл накануне вечером.





14 декабря в 21:00 на 24-м километре автодороги «Болхов – Мценск – Новосиль» произошло ДТП с двумя пострадавшими. 33-летний нетрезвый мужчина без водительского удостоверения уронил незарегистрированный «ВАЗ-2106» в кювет. Пострадали он и его 35-летняя пассажирка.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



