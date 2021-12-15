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11:02, 15 декабря 2021 года Сегодня – Международный День чая О пользе и вреде этого напитка в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Татьяной Тимохиной рассказала диетолог Олеся Фролова.





15 декабря отмечается Международный день чая. О пользе и вреде этого напитка в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Татьяной Тимохиной рассказала диетолог Олеся Фролова. Подробнее о том, почему стоит начинать утро с чая, а не с кофе, чем полезны зелёный и чёрный разновидности напитка, сколько его можно выпивать в день – в сюжете.





Татьяна Тимохина



