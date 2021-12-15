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11:35, 15 декабря 2021 года

Победители и финалисты «Большой перемены» встретились с губернатором Клычковым

В этом году сразу шесть орловских ребят завоевали первые места во Всероссийском конкурсе.


Победители и участники «Большой перемены» встретились с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В этом году сразу шесть орловских ребят завоевали первые места во Всероссийском конкурсе. Это Мария Худякова из лицея № 1, Ангелина Пухначева из гимназии № 19, Александр Якушин из гимназии № 1, Руфина Гладких из школы № 38, Татьяна Семенова и Анна Капустина из Мезенского педагогического колледжа.

Также за победу боролись Наталия Демина из Мезенского педагогического колледжа, Екатерина Ермакова из школы № 1 г. Мценска, Ирина Ищенко из школы № 11, Екатерина Федотова из Орловского областного колледжа культуры и искусств, Юлия Гуркина из лицея № 40.

Пятеро победителей получат по миллиону рублей на образование. Татьяне Семёновой вручили сертификат на 200 тысяч рублей – это награда для студентов второго и третьего курсов

В этом году расширили границы для участия – разрешили соревноваться школьникам, начиная с пятого класса, а также студентам среднего профессионального звена.

Губернатор высоко оценил проекты орловских школьников и пообещал их обязательно поддержать. В конце торжества ребятам вручили памятные подарки, – сообщает сайт областного правительства.
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