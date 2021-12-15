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11:35, 15 декабря 2021 года Победители и финалисты «Большой перемены» встретились с губернатором Клычковым В этом году сразу шесть орловских ребят завоевали первые места во Всероссийском конкурсе.





Победители и участники «Большой перемены» встретились с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В этом году сразу шесть орловских ребят завоевали первые места во Всероссийском конкурсе. Это Мария Худякова из лицея № 1, Ангелина Пухначева из гимназии № 19, Александр Якушин из гимназии № 1, Руфина Гладких из школы № 38, Татьяна Семенова и Анна Капустина из Мезенского педагогического колледжа.



Также за победу боролись Наталия Демина из Мезенского педагогического колледжа, Екатерина Ермакова из школы № 1 г. Мценска, Ирина Ищенко из школы № 11, Екатерина Федотова из Орловского областного колледжа культуры и искусств, Юлия Гуркина из лицея № 40.



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В этом году расширили границы для участия – разрешили соревноваться школьникам, начиная с пятого класса, а также студентам среднего профессионального звена.



Губернатор высоко оценил проекты орловских школьников и пообещал их обязательно поддержать. В конце торжества ребятам вручили памятные подарки, – сообщает сайт областного правительства.





