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13:45, 15 декабря 2021 года 5 орловцев скончались от последствий COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 238 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 67 270).



Накануне выписано 438 орловцев (всего – 55 813), умерло 5 человек – 1 390 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 55,9%.





Артём Ежаков



