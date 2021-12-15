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12:55, 15 декабря 2021 года

На орловской трассе из-за пьяного водителя пострадал его пассажир

Мужчина попал на больничную койку.


Вчера около часа дня на 89-м километре автодороги «Орёл – Тамбов» произошло ДТП с нетрезвым водителем – второе за минувшие сутки. Двигаясь со стороны Ливен в направлении Орла, 57-летний мужчина потерял управление «Рено Сандеро» и съехал в левый кювет, где иномарка опрокинулась. 45-летний пассажир госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, 3 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области

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Артём Ежаков
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