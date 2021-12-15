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12:38, 15 декабря 2021 года

5 орловцев наказаны за причастность к ноябрьским акциям против «антиковидных» мер

Суды вынесли приговоры за распространение сведений о незаконных собраниях и их непосредственную организацию.


Суды Орловской области огласили вердикты в отношении 5 граждан, причастных к несанкционированным ноябрьским акциям против «антиковидных» мер. Граждане были признаны виновными в распространении сведений о незаконных митингах и в их непосредственной организации.

Каждому назначены разные наказания – обязательные работы сроком на 20 часов и 22 часа, штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, – сообщает сайт областного УМВД.

Три постановления уже вступили в законную силу. Так, один мужчина проведёт 20 часов на обязательных работах за призывы присоединиться к насанкционированной акции. Другой оштрафован на 20 тысяч рублей за аналогичное административное нарушение, – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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