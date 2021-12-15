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14:30, 15 декабря 2021 года

В Орловской области решают вопросы с выдачей жилищных сертификатов детей-сиротам

В Некрасовской школе-интернате прошло выездное заседание комитета Орловского облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму. Депутаты обсуждали поддержку воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


Комитет Орловского облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму провёл выездное заседание в Некрасовской школе-интернате. Основной вопрос повестки касался поддержки воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и после окончания интерната.

Сегодня на Орловщине действуют четыре учреждения, где воспитывают 186 детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки.

В центре внимания – предоставление жилья выпускникам, которым уже исполнилось 23 года. Сейчас его ждут более тысячи выпускников. Не каждый из ребят доволен жилплощадью. Речь о жилищном праве идёт в каждом пятом вопросе, адресованном детскому омбудсмену.

Как альтернативу жилью предлагают выдавать сертификат на его покупку. Такая мера поддержки уже действует в других регионах. Но вопросов немало – процедура оформления, размер необходимой площади – сейчас это 33 квадратных метра – и стоимость.

Остался открытым и вопрос финансирования сертификата: заложены ли на это деньги в бюджете или потребуются дополнительные средства? Не определились и с порядком подачи заявления на сертификат. Этот вопрос еще раз обсудят на президиуме облсовета 16 декабря.


Татьяна Тимохина
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