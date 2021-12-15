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14:07, 15 декабря 2021 года

Доходы бюджета Орловской области в текущем году составили 48 млрд 100 млн рублей

15 декабря Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с Инвестиционным посланием на 2022 год. Андрей Клычков назвал ключевые показатели развития экономики области по итогам 2021 года.


Андрей Клычков отметил, что в текущем году в регионе отмечен самый значительный за последние годы прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, объем которых составил порядка 26 млрд. рублей. Общий объем доходов областного бюджета в 2021 году составил 48 млрд 100 млн рублей.

За 2018-2021 годы доля государственного долга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 26 %.

В текущем году привлечены средства федерального бюджета из максимально возможного количества государственных программ на общую сумму почти 23 млрд. рублей. Это –  107 % к уровню 2020 года и более, чем в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2019 года.
«Налицо позитивная динамика. После спада в «ковидный» 2020 год экономика Орловской области начала восстанавливаться. Важно, что тренд на рост показывают, как крупные предприятия, так и субъекты малого бизнеса», - отметил Андрей Клычков.



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