На Орловщине вырастет валовой региональный продукт

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14:43, 15 декабря 2021 года
На Орловщине вырастет валовой региональный продуктВ этом году он вырастет на 7,2% по сравнению с 2020-м и составит 303,6 млрд рублей.
В Орловской области в 2021 году по сравнению с прошлым годом на 7,2% вырастет валовой региональный продукт. Он составит 303,6 млрд рублей. Об этом заявил в инвестиционном послании губернатор Андрей Клычков.
На долю сельского хозяйства и промпроизводства приходится свыше 40% ВРП. Сфера общепита привносит в него 14%.
Также в этом году растут такие показатели, как индекс промышленного производства (+10%), объем отгруженных товаров собственного производства (+16%, более 174 млрд руб.), объем производства сельхозпродукции (+8%, 114 млрд руб.), объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (+11% от планового значения, 97 млн долларов США), объем инвестиций в основной капитал (+7%, 59 млрд рублей).
Ожидается, что уровень безработицы на конец года составит порядка 0,8%, что в два раза ниже допандемийного показателя.
Артём Ежаков