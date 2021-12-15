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14:43, 15 декабря 2021 года

На Орловщине вырастет валовой региональный продукт

В этом году он вырастет на 7,2% по сравнению с 2020-м и составит 303,6 млрд рублей.


В Орловской области в 2021 году по сравнению с прошлым годом на 7,2% вырастет валовой региональный продукт. Он составит 303,6 млрд рублей. Об этом заявил в инвестиционном послании губернатор Андрей Клычков.

На долю сельского хозяйства и промпроизводства приходится свыше 40% ВРП. Сфера общепита привносит в него 14%.

Также в этом году растут такие показатели, как индекс промышленного производства (+10%), объем отгруженных товаров собственного производства (+16%, более 174 млрд руб.), объем производства сельхозпродукции (+8%, 114 млрд руб.), объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (+11% от планового значения, 97 млн долларов США), объем инвестиций в основной капитал (+7%, 59 млрд рублей).

Ожидается, что уровень безработицы на конец года составит порядка 0,8%, что в два раза ниже допандемийного показателя.


Артём Ежаков
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