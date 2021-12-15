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15:00, 15 декабря 2021 года В Орле стартовала вакцинация иностранных студентов Сделать прививку против COVID-19 можно в студенческой поликлинике ОГУ. Для иностранцев регион закупил специальную партию маркированной вакцины.





Студенческая поликлиника опорного ВУЗа стала тем пунктом, где теперь будет проходить вакцинация абсолютно всех иностранных студентов. Услуга платная. Стоимость – 1 500 рублей. Необходима предварительная запись.



Сейчас из почти 10 тысяч студентов ОГУ, допущенных к вакцинации, привито 60%. Для иностранцев закуплено 3 500 доз «Спутника-лайт».



Вакцинируют лишь тех студентов, которым исполнилось 18 лет. После прохождения процедуры реакцию организма отслеживают. В течение получаса ребята находятся под наблюдением.



Есть студенты, которые сделали прививку на родине. У них на руках международный сертификат о вакцинации. Они тоже смогут получить QR-код, но только при наличии антител к коронавирусной инфекции.





Анна Вайсергисер



