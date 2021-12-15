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15:17, 15 декабря 2021 года

В Орле отложили вопрос повышения размера платы за содержание жилья

Документ отправлен на доработку до следующего месяца.


В Орле отложили вопрос повышения размера платы за содержание жилья. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета городского совета по ЖКХ. Документ был отправлен на доработку до января 2022 года.

В предыдущей редакции мэрия просила увеличить размер взноса на 12,56% с учетом двухлетнего индекса потребительских цен в регионе. По данным Орёлстата, этот показатель сейчас равняется 8,12%. Принятый документ повлёк бы за собой рост расходов бюджета на оплату ремонта и содержания общего имущества свободных от проживания муниципальных жилых помещений, – сообщает сайт городского совета.


Артём Ежаков
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