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16:06, 15 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Восстановилась ли экономика региона в условиях пандемии? Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с инвестпосланием и подвёл итоги уходящего года, а также поделился планами на будущее.



- Проверка после жалобы Генпрокурору. Что увидел глава орловского надзорного ведомства Владислав Малкин в мценском детском саду? Эксклюзивные кадры – в нашем эфире.



- Под защитой российского «Спутника» теперь и студенты-иностранцы. В студенческой поликлинике ОГУ началась вакцинация.



- Какую альтернативу жилью для сирот предлагают орловские депутаты?



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