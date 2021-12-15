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16:11, 15 декабря 2021 года Орловщина продолжает улучшать инвестиционную среду В этом году регион улучшил ряд показателей инвестиционного климата.





В 2021 году Орловская область заняла 15 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, вернув утраченные позиции. «Два предыдущих года Орловской области было трудно конкурировать с более финансово независимыми регионами. Но мы работали на результат и достигли своей цели. В этом году мы улучшили показатели сразу по 12 направлениям рейтинга», – цитирует губернатора Андрея Клычкова сайт регионального правительства. Эти слова прозвучали в ходе инвестиционного послания главы региона.



В перечне направлений, где регион улучшил результаты – господдержка малого и среднего бизнеса, сроки подключения к электросетям, услуги лицензирования, регистрация прав собственности, экспортная деятельность и другие виды деятельности.



Также регион стал 20-м в рейтинге административного давления на бизнес. Его составляет аппарат омбудсмена по правам предпринимателей. С 2018 года Орловщина является первой по уровню совершенствования контрольно-надзорной деятельности в этом направлении.



Проведённая работа не в последнюю очередь помогла привлечь в этом году 9 новых инвестпроектов с общим портфелем в 10 млрд рублей. Стратегические инвесторы наращивают темпы производств на Орловщине.



Также выросло число субъектов МСП – на 1,2%. До 2024 года количество занятых в сфере малого бизнеса должна достичь 105 тыс. человек. Для их удобства создан центр «Мой бизнес», который лидирует в общероссийском рейтинге Минэкономразвития России. К 2025 году его филиалы должны появиться во всех районах области.





Артём Ежаков



