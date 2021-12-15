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16:45, 15 декабря 2021 года

Свыше 70% орловских сирот ждут новоселья

Контрольно-счётная палата проверила расход бюджетных средств на покупку квартир для этой категории населения.


Свыше 70% орловских сирот не обеспечены своими квадратными метрами. Таковы данные КСП. На то, чтобы полностью закрыть этот вопрос, необходимо не менее миллиарда рублей. Большинство ребят сейчас справляют новоселье только после судебного вмешательства. Проблема и в том, что в районах нет новостроек, а хозяева вторичных квартир не хотят выставлять их на продажу через систему аукциона.
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