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19:58, 15 декабря 2021 года

На международной космической станции реализуется эксперимент орловских учёных

Обрудование для него было доставлено на борт МКС на корабле «Союз МС-20» Александром Мисуркиным. Запланировано три этапа - перед полетом, в космосе и после полета.


В эти дни на Международной космической станции проходит эксперимент инициированный орловскими учеными. Его задача - подтвердить или опровергнуть гипотезу о снижении микроциркуляции крови в конечностях космонавтов во время адаптации к условиям гравитации. Для этого Александр Мисуркин и два японских гостя МКС помещают небольшие приборы на висках, запястьях и пальцах ног и рук, а сигнал по беспроводной связи приходит на землю.

Информация о периферическом кровотоке космонавтов снимается абсолютно безболезненно. Прибор основан на методе лазерной доплеровской флуометрии.

На земле эти приборы работают для ранней диагностики сосудистых изменений, в космосе же помогут разработать технологии для лучшей адаптации человека в невесомости. По словам руководителя центра биомедицинской фотоники идея эксперимента родилась во время посещения лабораторий космонавтом Александром Мисуркиным.

Несколько лет назад молодые ученые университета выиграли Мега-грант на создание клеточной лаборатории, став по рейтингу третьими среди финалистов - лучших университетов России. Здесь проходят разработки, результаты которых печатаются в самых престижных научных журналах. Что же касается эксперимента в космосе - он продлится 10 дней и это только начало исследований.


Елена Литинская
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