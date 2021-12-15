Главная » Новости



17:55, 15 декабря 2021 года Музей Ивана Бунина в Орле отметил 30-летие Поздравить его пришли давние друзья, которые помогали собирать и обновлять коллекцию.





Музей Бунина начинался в Орле с маленькой комнатки, которую выделил музей-писателей орловцев. Во многом, благодаря его сотрудникам и бессменной заведующей Инне Костомаровой, 30 лет назад он обрел собственный дом. Это старинный дворянский особняк, расположенный в знаменитом литературном квартале.



Сейчас в музее восемь залов, рассказывающих о жизни и творчестве Бунина, его литературном окружении, эмиграции. Уникальность этого музея в том, что это первое место в мире, где увековечили память Бунина. Первый зал посвященный писателю, появился в Орле спустя четыре года после смерти классика.



Поздравить коллектив музея пришли школьники и студенты, поэты и писатели. Большой праздник по поводу тридцатилетия, возможно, будет проведен летом. В последнее время музей стал чаще выходить на он-лайн площадки, занялся изданием литературы.





Эва Стасюлевич



