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17:55, 15 декабря 2021 года

Музей Ивана Бунина в Орле отметил 30-летие

Поздравить его пришли давние друзья, которые помогали собирать и обновлять коллекцию.


Музей Бунина начинался в Орле с маленькой комнатки, которую выделил музей-писателей орловцев. Во многом, благодаря его сотрудникам и бессменной заведующей Инне Костомаровой, 30 лет назад он обрел собственный дом. Это старинный дворянский особняк, расположенный в знаменитом литературном квартале.

Сейчас в музее восемь залов, рассказывающих о жизни и творчестве Бунина, его литературном окружении, эмиграции. Уникальность этого музея в том, что это первое место в мире, где увековечили память Бунина. Первый зал посвященный писателю, появился в Орле спустя четыре года после смерти классика.

Поздравить коллектив музея пришли школьники и студенты, поэты и писатели. Большой праздник по поводу тридцатилетия, возможно, будет проведен летом. В последнее время музей стал чаще выходить на он-лайн площадки, занялся изданием литературы.


Эва Стасюлевич
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