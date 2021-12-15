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19:06, 15 декабря 2021 года Журналист ГТРК «Орёл» Антон Киселёв стал победителем всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-КАПИТАЛ» Лауреатов назвали сегодня в Уфе.





Сегодня в Уфе состоялось награждение победителем всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-КАПИТАЛ». В финале оказался сюжет корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва под названием «Жизнь завода». Он был представлен в номинации «Лучший сюжет в ежедневном выпуске новостей». Жюри по достоинсту оценила работу нашего коллеги и назвала его победителем.

Антон Киселёв, корреспондент ГТКР «Орёл»: «Я хочу поблагодарить своих коллег с ГТРК «Орел». Без них бы этой победы не было. У нас есть ТЭФИ, а лучше, надеюсь, только впереди».





Анастасия Дорохова



