Главная » Новости



19:45, 15 декабря 2021 года Векторы развития Орловской области были намечены в рамках инвестиционного послания В нём приняли участие более 1000 человек. Причем не только в зале, но и онлайн.





Уровень безработицы в регионе за год снизился вдвое и вернулся на докризисный уровень. А прирост доходов в уходящем 2021-м составил 25 млрд. рублей. За последние годы это самый высокий показатель. Четыре крупнейших предприятия области реализуют инвестпроекты на 10 млрд. рублей. На новый этап вышли особые экономические зоны «Орёл» и ТОСЭР «Мценск». В последней, кстати, за два года добавилось 14 резидентов и 4 млрд рублей инвестиций.



Орловская область стала единственным регионом в ЦФО, где несмотря на пандемию, сохранилась численность субъектов малого и среднего бизнеса. В этом году большой популярностью пользовалась поддержка социального предпринимательства. Более 1 500 человек получили деньги в рамках программы «социального контракта».



А еще по полмиллиона рублей получили предприниматели на реализацию проектов социальной направленности.



На 2022 год планы не менее серьезные. Так в Ливнах начнут строить новый корпус второй школы на 450 мест. А еще - детскую поликлинику, которая за смену будет принимать по 150 ребят. 13 больниц в области отремонтируют, а в Орле построят новую - инфекционную. Сейчас под неё ищут место. Продолжится и строительство «Титаника», и реконструкция Красного моста. В следующем году отремонтируют 800 тысяч квадратных метров дорог.





Юлия Сулим



