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21:26, 15 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Вложения - в развитие Орловщины. Как сделать бизнес привлекательным, а социальную сферу активно-развивающейся? Губернатор назвал главные векторы.



- Космическая "кровная связь" - с орловскими учеными.



- На что готовы поклонники чаепития?



- В Орле начали прививать иностранных студентов. Используют "Спутник-Лайт".



- Сегодня избрали председателя Орловского избиркома... единогласно.



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