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9:23, 16 декабря 2021 года

Орловский хоккеист Александр Никишин вызван на «Неделю звезд» Континентальной хоккейной лиги

Защитник ХК «Спартак» сыграет за команду «Россия» в выставочных играх.


Орловский хоккеист Александр Никишин вызван на «Матч звёзд» Континентальной хоккейной лиги. Защитник ХК «Спартак» сыграет за команду «Россия» в выставочной игре. К слову, это не первое представительство Орла в «Матче звезд». В 2020-м нападающий ХК «Витязь» Никита Гончаров получил право принять участие в хоккейном шоу по итогам «Кубка Вызова» Молодежной Хоккейной лиги, в которой он выступал за «Русских Витязей».

В этот раз участники «Матча звезд», который состоится в Челябинске с 8 по 16 января 2022 года, разделены на команды по территориальному признаку: «Евразия», «Россия», «Северная Америка» и «Скандинавия». Напомним, в эти дни в Москве проходит Российский этап Еврохоккейтура. Для Александра Никишина текущий турнир – второй в свитере национальных команд.


Анастасия Дорохова
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