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8:46, 16 декабря 2021 года

Орловский вратарь оплатил журналисту случайно разбитую камеру

Страж ворот ФК «Спартак» Александр Селихов возместил ущерб, нанесённый защитником его команды.


Орловский вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов оплатил журналисту Алмату Турсымбетову случайно разбитую камеру. Устройство сломал мяч, выбитый защитником «красно-белых» Максимилиано Кофрие в проигранном матче с футбольным клубом «Сочи».

«Я был удивлён поступком Александра. Кофрие действительно попал в меня мячом. Сразу после матча Саша подошёл и извинился передо мной за своего одноклубника. Через некоторое время вратарь «красно-белых» связался со мной в социальной сети и предложил денежную компенсацию за разбитый монитор камеры. Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!», – приводит слова Турсымбетова championat.com.



Артём Ежаков
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