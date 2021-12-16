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7:48, 16 декабря 2021 года Орловские приставы вернули жителям региона около 12 миллионов рублей зарплаты Таковы результаты работы областного УФССП в этом направлении за 11 месяцев этого года.





В январе-ноябре региональное УФССП с помощью принудительных мер добилось выплаты порядка 12 миллионов рублей долгов по заработной плате. Окончено 196 исполнительных производств, – сообщает сайт судебных приставов. Исполнение решений судов о взыскании задолженности по оплате труда является одним из приоритетных направлений деятельности управления.





Артём Ежаков



