Главная » Новости



8:29, 16 декабря 2021 года В Мценске номер войсковой части стал «ключом» к краже 47 тысяч рублей Мужчина поплатился за незнание основ информационной безопасности.





Мценские полицейские установили подозреваемого в краже 47 тысяч рублей с банковского счёта приятеля, – сообщили в областном УМВД. Друзья выпивали, а когда хозяин жилья уснул, гость забрал себе его кредитку, доехал до Орла и обналичил деньги. Пароль от карты был ему известен – потерпевший часто во всеуслышание говорил, что пин-кодом является номер войсковой части, где он служил.



Фигурант отпущен по обязательство о явке. Часть инкриминируемой ему статьи допускает тюремный срок до 6 лет.





Артём Ежаков



