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10:10, 16 декабря 2021 года На орловском рыбоперерабатывающем заводе нашли множество санитарных нарушений Предприятие обязали избавиться почти от 18 тонн некачественной продукции и биоотходов.





Рыбоперерабатывающее производство «РПЗ Полюс» в Новодеревеньковском районе посетила инспекция областного Россельхознадзора. Проверка показала множественные нарушения ряда ветеринарно-санитарных правил.



Выяснилось, что биоотходы и просроченную продукцию хранили рядом с хорошим сырьём. Также не нашлось утилизационных документов с октября по ноябрь 2021 года, в то время как среднемесячная выработка отходов здесь составляет порядка 50 тонн.



В отношении юрлица заведены административные протоколы и выдано предписание на утилизацию почти 18 тонн некачественной продукции и биоотходов.





Артём Ежаков



