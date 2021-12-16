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10:10, 16 декабря 2021 года

На орловском рыбоперерабатывающем заводе нашли множество санитарных нарушений

Предприятие обязали избавиться почти от 18 тонн некачественной продукции и биоотходов.


Рыбоперерабатывающее производство «РПЗ Полюс» в Новодеревеньковском районе посетила инспекция областного Россельхознадзора. Проверка показала множественные нарушения ряда ветеринарно-санитарных правил.

Выяснилось, что биоотходы и просроченную продукцию хранили рядом с хорошим сырьём. Также не нашлось утилизационных документов с октября по ноябрь 2021 года, в то время как среднемесячная выработка отходов здесь составляет порядка 50 тонн.

В отношении юрлица заведены административные протоколы и выдано предписание на утилизацию почти 18 тонн некачественной продукции и биоотходов.


Артём Ежаков
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