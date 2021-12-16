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10:45, 16 декабря 2021 года

Орловскому ветерану благоустроили придомовую территорию

Ранее Василий Онищук попросил сделать новое ограждение участка, отремонтировать дорожку и разбитую дорогу, сделать перила у ступеней. Часть из этого уже выполнена.


В Орле участнику боев на Закавказском и Сталинградском фронтах Василию Онищуку благоустроили придомовую территорию. Ранее 90-летний ветеран попросил сделать новое ограждение участка, отремонтировать дорожку и разбитую дорогу, сделать перила у ступеней. Накануне ход работ проинспектировал председатель областного совета Леонид Музалевский.
«Увиденным остался доволен: ямы засыпаны щебнем – класть асфальт в такую погоду невозможно, вернёмся к этому вопросу весной. Также установлено ограждение. Сегодня поставят перила и отремонтируют дорожку к дому. Перед Новым годом поздравим Василия Михайловича и оценим весь комплекс работ. А весной займёмся ремонтом самого дома — договорились об этом с ветераном», — сказал Леонид Музалевский.


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Артём Ежаков
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