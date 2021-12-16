Главная » Новости



10:45, 16 декабря 2021 года Орловскому ветерану благоустроили придомовую территорию Ранее Василий Онищук попросил сделать новое ограждение участка, отремонтировать дорожку и разбитую дорогу, сделать перила у ступеней. Часть из этого уже выполнена.





В Орле участнику боев на Закавказском и Сталинградском фронтах Василию Онищуку благоустроили придомовую территорию. Ранее 90-летний ветеран попросил сделать новое ограждение участка, отремонтировать дорожку и разбитую дорогу, сделать перила у ступеней. Накануне ход работ проинспектировал председатель областного совета Леонид Музалевский.

«Увиденным остался доволен: ямы засыпаны щебнем – класть асфальт в такую погоду невозможно, вернёмся к этому вопросу весной. Также установлено ограждение. Сегодня поставят перила и отремонтируют дорожку к дому. Перед Новым годом поздравим Василия Михайловича и оценим весь комплекс работ. А весной займёмся ремонтом самого дома — договорились об этом с ветераном», — сказал Леонид Музалевский.



Читайте также: В Орле окажут помощь 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны





Артём Ежаков



