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11:38, 16 декабря 2021 года Орловские дети узнавали городских Деда Мороза и Снегурочку даже летом Этим фактом, а также другими интересными подробностями, касающимися празднования Нового года, поделилась краевед и преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств Елена Ашихмина в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Юлией Опанасюк.





До нового года осталось две недели. Главные лесные красавицы уже засияли разноцветными огоньками, а Снегурочка и Дед Мороз примеряют наряды. Праздник в том виде, в котором все его знают, начали отмечать всего три века назад. Указ Петра I гласил: «1 января 1700 года веселиться и друг друга с праздником поздравлять».



Интересными подробностями, касающимися празднования Нового года, поделилась краевед и преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств Елена Ашихмина в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» Юлией Опанасюк. Как праздновали наши предки на орловской земле? Кем были городские Дед Мороз и Снегурочка? Это и многое другое – в сюжете.





Юлия Опанасюк



