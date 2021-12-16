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12:15, 16 декабря 2021 года

Орловцы на всю зиму обеспечили пенсионерку дровами

Помогло обращение в приёмную «Единой России».


Орловцы обеспечили пенсионеру Тамару Ашихмину дровами. Женщина обратилась в приёмную «Единой России» с просьбой «не дать ей замерзнуть зимой».

Подвести газ в жилище очень затратно, – говорит пенсионерка. В доме пришлось бы многое перестроить. Поэтому отапливается печью. Твёрдое топливо орловчанка закупить не смогла – дорого. В пик отопительного сезона дрова успели разобрать. Спустя два дня после обращения гружёная машина подъехала к дому пенсионерки. Разгрузить и сложить помогли волонтеры.

Общими усилиями решили проблему одной пожилой женщины, но сам вопрос снабжения твердым топливом льготников остается открытым.
Михаил Вдовин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»: «Некоторые регионы приняли закон, в соответствии с которым догазификация осуществляется за счет субъекта РФ. То есть тем людям, которые не могут в свой дом провести газ, это компенсирует бюджет. Я думаю, нам необходимо идти по этому пути».
В регионе льготники могут компенсировать половину стоимости дров или угля. Так сделали больше двухсот орловцев.


Анна Вайсергисер
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