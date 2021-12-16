Главная » Новости



13:45, 16 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от последствий COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 235 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 67 505).



Накануне выписан 451 орловец (всего – 56 264), умерло 7 человек – 1 397 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 55,9%.





Артём Ежаков



